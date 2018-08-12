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Yetenekli öğrencilere malzeme desteği

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Yetenekli öğrencilere malzeme desteği

Osmanıye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği protokolü çerçevesinde, sportif yetenek tarama testinden geçen 177 öğrenciye malzeme desteğinde bulunuldu. Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile birlikte Tosyalı Spor Salonunda ki törende, öğrencilere üzerinde 'Yetenek Biziz' yazılı tişörtlerden hediye etti.

ŞAPKA, spor ayakkabısı ve benzeri spor malzemeleri karşılanan yetenekli öğrencilerin, yeniden bir teste tabi tutularak eğilimli oldukları branşlarda yıl boyunca eğitimlerini sürdürecekleri kaydedildi. Öğrencilere hediyelerini takdim eden Vali Coşkun, "Yeteneklerinizi çok çalışıp ortaya çıkartın. Sizlere güveniyoruz, derslerinizle birlikte sporu da ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

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Yetenekli öğrencilere malzeme desteği
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