Yüreğir’de futbol şöleni

Adana'da Yüreğir Belediyesi çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla düzenlediği 9-12 yaş arası Mahalleler arası futbol turnuvası başladı. Yaklaşık 700 sporcu ve 40 mahalle takımının katılımıyla başlayan turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yaptı. Turnuvaya katılan sporcuların malzemeleri Yüreğir Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Çelikcan turnuvanın dostluk içerisinde centilmence geçmesini temenni etti.



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FATIH Terim Spor Tesislerinde yapılan törene Başkan Çelikcan'ın yanı sıra ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TÜFAD

Başkanı Mehmet Sümer, TFF Adana İl Hakem Kurulu Başkanı Turgut Satar, Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın Adanaspor ve Adanademirspor'un efsane futbolcuları, aileler, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Çelikcan, çocukları spora yönlendirerek bir çok olumsuzlukların önüne geçileceğini belirtti. BAŞKAN Çelikcan, "Amacımız çocuklarımızı sokağın olumsuz koşullarından uzaklaştırıp spor yapmalarını sağlamaktır. Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.