Adana’da huzur uygulaması

ADANA
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yabancı uyruklulara yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulama polisin yanı sıra jandarma, belediye zabıtası ve İl Göç İdaresinden oluşan karma 132 ekip ve 895 personelle gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, camii, hastane, AVM
başta mevsimlik tarım
işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde GBT sorgulaması yapıldı. İnsanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürenlerin de takibe alındığı uygulamada 5 kişi gözaltına alındı. 6 kişi hakkında idari işlem yapılırken 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek, 3 adet kesici ve delici alet, 2 gram eroin, 42 gram esrar, 8 ecstasy hap ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.