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’da sıcak ve nem bunalttı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Adana’da sıcak ve nem bunalttı
'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçülürken, yüzde 38'lik nem oranıyla hissedilen hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda dinlendi. Hissedilen hava sıcaklığının, termometrelerin gösterdiği değerden çok yüksek olduğunu belirten çevre sakinleri, serinleyebilmek için parklardaki çeşmelerde başlarını ıslattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu hafta da kavurucu sıcaklar devam edecek.
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Adana’da sıcak ve nem bunalttı
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