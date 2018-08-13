Arsuz’da plaj futbolu heyecanı

TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen ve sponsorluğunu Arsuz Belediyesi'nin yaptığı Plaj Futbolu Arsuz etabı oynanan karşılaşmalarla start aldı. Turnuvaya TFF Plaj Futbolu Organizasyon sorumlusu ve Milli takım yardımcı antrenörü Onur Zaim, TFF Grassroots sorumlusu Vahit Mert, Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan yardımcısı Ayhan Dik, Ülkemizdeki Plaj Futbolunun susmayan sesi Oktay Sarı renk kattı.

EKER BAŞARILAR DİLEDİ

ARSUZ Belediyesi Meclis üyesi ve Başkan vekili Hasan Eker ile Belediye Başkan yardımcısı Sedat Deveci'nin başlama vuruşunu yaptığı turnuvayı Hatay Bölgesi hakemlerinden Mehmet Bayraktaroğlu, Metin Sugurtin, Yunus Kala ile Bekir özçelik yönetti. Arsuz

Belediye Başkan Vekili Hasan Eker, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Kalabalık seyirci kitlesinin heyecanla izlediği karşılaşmalar çekişmeli geçti.