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Arsuz’da plaj u heyecanı

tarafından organize edilen ve sponsorluğunu ’nin yaptığı Plaj u Arsuz etabı oynanan karşılaşmalarla başladı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Arsuz’da plaj futbolu heyecanı

TÜRKIYE Federasyonu () tarafından organize edilen ve sponsorluğunu 'nin yaptığı Plaj Futbolu Arsuz etabı oynanan karşılaşmalarla start aldı. Turnuvaya TFF Plaj Futbolu Organizasyon sorumlusu ve Milli takım yardımcı antrenörü Onur Zaim, TFF Grassroots sorumlusu Vahit Mert, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan yardımcısı Ayhan Dik, Ülkemizdeki Plaj Futbolunun susmayan sesi Oktay Sarı renk kattı.

EKER BAŞARILAR DİLEDİ
ARSUZ Belediyesi Meclis üyesi ve Başkan vekili ile Belediye Başkan yardımcısı Sedat Deveci'nin başlama vuruşunu yaptığı turnuvayı Hatay Bölgesi hakemlerinden Mehmet Bayraktaroğlu, Metin Sugurtin, Yunus Kala ile Bekir özçelik yönetti. Arsuz
Belediye Başkan Vekili Hasan Eker, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Kalabalık seyirci kitlesinin heyecanla izlediği karşılaşmalar çekişmeli geçti.

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Arsuz’da plaj futbolu heyecanı
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