Cihan Arslan: Eksiğimiz var

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Tetiş Yapı Elazığspor'la sahasında 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, maçta adaletli bir skor olduğunu belirtti. Kağıt üstünde kendilerinin favori olduğunu ifade eden Arslan, "Futbolun kuralları var ama bir de oyunun, takımın kendi içinde kuralları var. Oyun disiplini, yardımlaşma, pozisyonu doğru okuma gibi. Burada biraz eksik kaldık" dedi.

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ

GERIYE düşündükten sonra maçın kendileri için daha da zor olduğunu kaydeden Arslan, "Beraberliği yakalayınca biraz daha riske girelim dedik. Orada galibiyeti getirecek pozisyonlarımız var ama olmadı. İyisi kötüsü adaletli bir skor oldu. Hem mevkisel hem oyun içerisinde tamamlamamız gereken eksiklerimiz var. En kısa sürede bunları halledersek muhakkak bu ligin iyi takımlarından bir tanesi oluruz" dedi



AKGÜL: EMEK VERİYORUZ

Arslan, bir grup taraftarın kulüp başkanı Bayram Akgül'e tepki göstermesine, "Şaşırdığımı söylemek istiyorum. Bütünleşmede sorun yaşadık" dedi. Arslan, transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi. Başkan Bayram Akgül ise daha ilk maçtan kendisine gösterilen tepkiyi hak etmediğini belirterek, "Emek veriyorsunuz, para harcıyorsunuz ve bunun sonucunda küfür yiyorsunuz. Bu anlatılabilecek bir durum değil" dedi.