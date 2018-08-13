Geleceğin şefleri belgelerini aldı

GAZİANTEP
Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde (MUSEM
) açılan kursta geleceğin şefleri olmak isteyen 50 çocuk belge aldı. Gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girdikten yerel mutfağı tanıtmak ve geleceğe ulaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler başlatan Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan MUSEM, geleceğin şeflerini yetiştirmek, eşsiz Antep sofrasını gelenekten geleceğe taşımak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Kentin yemek kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için kurulan MUSEM, yaz kurslarında "küçük şeflere" eğitim veriyor. Yetişkinlere, üçer aylık dönemler halinde aşçılık eğitimi veren merkez, yaz boyunca 6-14 yaş grubu çocuklara, Gaziantep mutfağının zenginliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Merkezde, çocuklar hem yöresel yemekleri öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Geleceğin şef adayları, sevdikleri Antep yemeklerini pişirmeyi öğrendi, mezun oldu, başarılarını katılım belgesiyle taçlandırdı