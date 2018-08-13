İncir üreticileri derece için yarıştı

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'ın Belen ilçesinde düzenlenen geleneksel İncir Festivali'nde yöre halkı tarafından en çok yetiştirilen tarım ürünleri arasında ekonomik değeri yüksek olan ve bölgenin en güzel incirleri yarıştı. 'İncir Festivali'nde halk ozanları ve şairler sazlarıyla sözleriyle Belenlileri coşturdu. Belen Atatürk Parkı'nda Belen Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'İncir Festivali'ne bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Belen'deki incir üreticileri, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri incir meyvelerini, festivalde katılımcıların ve seçici kurul üyelerinin beğenisine sundu. İncirin tüm dinlerde kutsal bir meyve olduğunu belirten Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, incirin tarih boyunca bereket ve bolluğun sembolü olduğunu söyledi. Belen'in tarımsal ürünleriyle marka bir şehir olma yolunda hızlı ilerlediğini ifade eden Başkan Vurucu, "Narıyla, hurmasıyla, alıçıyla, üzümüyle, üzüm pekmeziyle, nar ekşisiyle, belbeniyle, Belen'in ünlü ceviz sucuğu ürünleriyle üreticilerimizin ülkemizin katma değerine vermiş olduğu destekten dolayı inşallah önümüzdeki süreçlerde bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.