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İncir üreticileri derece için yarıştı Geleneksel incir festivali renkli görüntülere sahne oldu. En güzel lezzeti seçmek için jüri mücadele etti

Giriş Tarihi: 13.8.2018