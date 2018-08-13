İskenderun denizciler mahallesi’ne spor kompleksi

Hatay
'ın
İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesi
'ne yapılmakta olan Spor Kompleksi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Denizciler Mahallesi'ne yapılmakta olan spor kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil
, spora ve sporcuya önem verdiklerini ve tesisin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacağı bir tesis olacağını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, "Her mahalleye eşit hizmet götürdük ve götürmeye de devam ediyoruz" dedi.