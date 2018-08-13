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İskenderun ’ne spor kompleksi

Giriş Tarihi: 13.8.2018
İskenderun denizciler mahallesi’ne spor kompleksi
'ın İskenderun ilçesinde 'ne yapılmakta olan Spor Kompleksi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Denizciler Mahallesi'ne yapılmakta olan spor kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan , spora ve sporcuya önem verdiklerini ve tesisin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacağı bir tesis olacağını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, "Her mahalleye eşit hizmet götürdük ve götürmeye de devam ediyoruz" dedi.
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İskenderun denizciler mahallesi’ne spor kompleksi
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