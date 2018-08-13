İslahiye’de Suriyelilere ait iş yeri denetlendi

BUGÜN NELER OLDU

İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Suriyelilere ait iş yerleri zabıtalar tarafından denetlendi. Zabıta ekipleri iş yerinde yaptıkları denetimde sağlık koşularına uymayan ürünler, yiyecekler ve içeceklerin son kullanma tarihini kontrol etti. Ekipler, çok sayıda yoğurt, bulgur, tereyağı, zeytin yağı, çikolata ve bisküviye el koydu. Sağlık koşullarına uymayan ve tarihi geçmiş ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Denetim memurlarına teslim edilirken, iş yeri sahiplerine ise ceza kesildi. Denetimler aralıksız devam edeceği belirtildi.