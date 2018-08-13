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Kızkalesi’nde oteller doldu

heyecanı yaşayan Kızkalesi, yazı dolu dolu geçirmeye devam ediyor. Otellerde yüzde yüz doluluk oranı turizmcinin yüzünü güldürüyor

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Kızkalesi’nde oteller doldu

dünya listesindeki Kızkalesi en hareketli günlerini yaşıyor. Otel ve pansiyonların dolu olması turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, Ramazan Bayramı ile başlayan 'yüz günlük' doluluk oranının 'nda da devam edeceğini söyledi.

YÜZLER GÜLÜYOR
Mersinli turizmcilerin bu yıl hedefledikleri on ikiden vurduğunu belirten Öztop, "UNESCO geçici miras listesinde yer alan Kızkalesi'ndeki otel motel pansiyon ve diğer işletmelerin özellikle temmuz ağustos aylarında tatile gelen gurbetçilerle hedeflenen oranı yakaladık. Gurbetçilerimiz turizmcilerin yüzünü güldürüyor" dedi.


GURBETÇİLER AKIN ETTİ
Öztop, "Dövizdeki istikrarsızlık ülkemiz ekonomisi açısından olumlu olmazken bu durum turizmciler açısından iyi görünüyor. Çünkü tatile gelen gurbetçilerimiz bu yıl daha fazla geldi ve tatillerini de uzatıyor, bu da biz turizmcilere iyi yönde yansıyor. Otellerin yüz günlük doluluk oranlarını iyi yönde etkiliyor" şeklinde konuştu.

TURİZM FESTİVALİ
Öztop, Akdeniz bölgesinde tatil yapmak isteyenleri güneşi, altın sarısı kumu, mavi denizi ile ünlü Kızkalesi'ne tatile beklediklerini kaydetti. Kurban Bayramı sonrası Kızkalesi Turizm Derneği öncülüğünde 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Turizm Festivali yapılacağını vurgulayan Öztop, "Tatilciler eğlence ve sportif etkinliklere doyulacak'' şeklinde konuştu.

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Kızkalesi’nde oteller doldu
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