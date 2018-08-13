Millet kıraathanesi ve gençlik merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları doğrultunda hazırlanan proje kapsamında Niğde
'nin Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızıl Elma Parkında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Protokol Üyeleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu projenin Niğde'de de uygulamaya geçmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "İnsanlarımız burada hem kitap okuyabilecekler hem çay ve kahvelerini içebilecek hem de sohbet edebilecek. Bu bizim kültürümüzde zaten var. Kıraathane sözü aslında okuma anlamına geliyor. Kıraathaneler zamanla fonksiyon değiştirmiş ve oyun oynanan yerler haline gelmiş "dedi. Şimşek şunları söyledi: Buraları gençlerimizin uğrak yeri haline getiriyoruz. Ümit ediyorum ki gençlerimiz buraya rağbet edecekler.