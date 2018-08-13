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Otomobil drenaj kanalına uçtu, bir aile yok oldu

’da Kelleci ailesinin tatil yolculuğu faciayla sonuçlandı. Babanın kullandığı otomobil dereye uçtu. Kelleci çifti ve iki çocuğu hayatlarını kaybetti

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Otomobil drenaj kanalına uçtu, bir aile yok oldu
'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin dereye devrilmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Yüreğir ilçesine bağlı 'nde önceki gün meydana geldi. Ahmet Kelleci (45), yanına eşi Solmaz (30), çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) yanına alarak dün 40 AJ 145 plakalı otomobili ile Yumurtalık'a denize gitti. Bir süre denize giren aile ikindin vakti Yumurtalık'tan Karaisalı Kuyucu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ne geldikleri sırada Kelleci, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Otomobil dereye ters düşünce Kelleci
ailesi otomobilden çıkamadı. Çok işlek bir yol olmadığı için kazayı bir süre kimse görmedi. Daha sonra yoldan geçen birkaç vatandaş otomobilin derenin içinde lastiklerkaldırılandip hemen polise haber verdi. Bir taraftan da vatandaşlar, otomobili güçlükle çevirince içindekileri gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ahmet Kelleci ve oğlu Mehmet Efe'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Anne ve kızı ise
hastaneye kaldırıldı. Bu arada itfaiye ekipleri derede başka şahısların da olma ihtimaline karşılık arama yaptı ancak kimse bulunamadı. Bu sırada gece hastaneye kaldırılan anne ve kızı da hayatını kaybetti. yok olan bir aile otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzeri Karaisalı'nın Kuyucu Mahallesine götürüldü. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil drenaj kanalına uçtu, bir aile yok oldu
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