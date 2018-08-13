Tarsus şehitliği’nde dolar protestosu

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül ve bazı yönetim kurulu üyeleri, şehitliğe giderek, doları ve Türkiye'yi ekonomik anlamda olumsuz etkilemek isteyenleri protesto etti. Gül ve beraberindekiler Türk bayraklarıyla Tarsus Şehitliğine giderek, dua edip, Fatiha okudu. Başkan Gül, şehitleri bir kez daha minnetle anmak için şehitliğe geldiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı dolar üzerinden ticaret yapmamaya, ellerinde var ise doları bozdurarak tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz" dedi.

BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR

Gül şunları söyledi: "Biz bu ülkeyi dolar ile almadık ki, şimdi bizi dolarla yıkmaya çalışmaktadırlar. Bu kâğıt parçası olan dolar ile oynayarak bizi yıldıramayacak, yıkamayacaktır. Bu cennet vatanımızın ve bağımsızlığımızın kolay kazanılmadığını aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladı ve ülkemizin bağımsız bir ülke olduğunu, dost düşman herkese gösterdiler."

"ÜLKEMİZİ YAKTIRMAYIZ"

İşte bugün ülkemizin büyümesine, güçlenmesini hazmedemeyen dış güçler MERSİN'İN Tarsus ilçesine bağlı Özbek köyünde yaşayan Nevin Başeğmez'in tüp mide ameliyatı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük ve ekibi tarafından yapıldı. Midesinin yüzde 85'i alınan Nevin Başeğmez, operasyon sonrası kurallara uyarak ilk 3 haftada 28 kilo, ilk 1 yılda ise tam 63 kilo verdi. 69 kiloya inen Başeğmez zayıflayınca astım, diyabet ve uyku apnesi hastalıkları da geçti ve serada çalışmaya başladı. Adana'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçülürken, yüzde 38'lik nem oranıyla hissedilen hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda dinlendi. Hissedilen hava sıcaklığının, termometrelerin gösterdiği değerden çok yüksek olduğunu belirten çevre sakinleri, serinleyebilmek için parklardaki çeşmelerde başlarını ıslattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bu hafta da kavurucu sıcaklar devam edecek. yapımına 3 yıl önce başlanan 150 yataklı Anamur Devlet Hastanesi yeni binasında kısmen hizmet verilmeye başlandı. Çalışmaların daha rahat devam edebilmesi için yıkılacak eski hastanedeki bazı üniteler, yeni hastaneye taşındı. Yeni hastane binasının polikliniklerin kalan son bloğunun tamamlanabilmesi için eski bina yıkılacak. Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Boz, idari hizmetlerin verildiği odaların tamamen boşaltılarak, sağlık hizmetine açıldığını kendilerinin de yeni binaya geçtiklerini söyledi. Kamil CÖMERTLER/ANAMUR tarsus şehitliği'nde dolar protestosu AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, "Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece bizi kimse bölemeyecek, ekonomik olarak da kimse çökertemeyecektir" dedi ve işbirlikçileri darbe yapmaya kalkıp, ülkemizi bölmek, parçalamak ve işgal etmek istediler. Bunda başarılı olamayanlar şimdide darbe ile yapamadıklarını dolar üzerinden döviz kurlarıyla oynayarak, oynattırarak ekonomimizle bizi zayıflatmaya çalışmaktadırlar, adeta Türkiye'ye ayar vermeye çalışmaktadırlar. Bugün oynanan oyunları tüm dünyaya göstermek için bu kâğıt parçasından ibaret olan dolarları yakıyoruz. Dolarları yakarız ama ülkemizi yaktırmayız.