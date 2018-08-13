Uluslararası mimarlık konferansına gittiler

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri Yüksek Mimar Şefika Karaderi Özsoy ve Yüksek Mimar Hasan Altan tarafından, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen VIII. Yıllık-Uluslararası Mimarlık Konferansında temsil edildi. Konferans, 'Mimarlık ve Mimarlık Tarihi,' Mimaride Disiplinlerarası İlişlikiler', 'Pedagoji', 'Metodoloji', 'Bina Tasarımı', 'Temel Mimaride Geçiş', 'Mimari ve Çevre Yaklaşımları', 'Şehircilik ve Diğer Konular' ile özel başlıklar konulu oturumu takiben, modern ve antik Atina'da eğitimsel kentsel yürüyüş ile birlikte, toplamda 10 konu başlığı, 14 oturum ve 60 adet bildiri sunumuyla gerçekleştirildiği belirtildi.