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‘3. İncir Şöleni’nde müzik ziyafeti çektiler

Giriş Tarihi: 14.8.2018
‘3. İncir Şöleni’nde müzik ziyafeti çektiler
'in Tarsus ilçesinde düzenlenen '3. İncir Şöleni' kapsamında sahne alan Sevcan Orhan ve Oğuz Yılmaz, Türk Halk Müziği sevenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Göçük mahallesindeki konserde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bizim insanımız çalışkan. Bizim insanımız üretiyor. Bizim insanımız ülkenin kalkınması için bir şeyler yapmak, üretmek ve ülkeyi kalkındırmak için kendisini sorumlu addediyor" dedi. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise ayrım yapmadan var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.
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‘3. İncir Şöleni’nde müzik ziyafeti çektiler
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