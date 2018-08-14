Adanalıların dolar tepkisi

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz
kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısına destek veren Adanalılar, döviz ve altın üzerine olan yatırımlarını bozdurarak Türk Lirasına çeviriyor. 20 yıldır dövizci olan Cuma Tepeli, "Normal de bir haftada yaptığım işlem hacmini öğle saatine kadar yaptık. Amerika'ya karşı vatandaş müthiş bir direnç gösteriyor" derken cebinde bulunan 100 Euro'sunu yakan iş adamı Nasır Fidan, "Kanla alınmış bir ülkeyi iki kağıt parçasıyla mı alacaksınız?" diye tepki gösterdi. "3-4 SAATTE BİR MİLYON DOLAR BOZDUK"
Normal şartlarda bir hafta içinde yaptığı işlem hacmini öğle saatlerine kadar yaptıklarını belirten dövizci Cuma Tepeli (47), "İnsanlar, ülkesinin ekonomisine destek vermek için dövizlerini bozuyor. Amerika'ya karşı müthiş bir direnç göstererek ellerindeki dolarları satıyor. Normalde günlül 150-200 bin dolar işlem hacmimiz 4-5 saatte bir milyon doları aştı. Kurun sürekli artışına rağmen, öğle saatine kadar 1 milyon doların üzerinde döviz bozduk. Normal de bir haftada yaptığımız döviz alımını yarım günde gerçekleştirdik. Döviz bozma işlemini genel olarak şahıslar oluşturuyor" dedi. Yüz bin dolar birikimi olan ve parasını Türk Lirasına çeviren İncirlik Kooperatif Başkanı Mehmet Recebibeyi, "Devletime karşı yapılan bu oyunu bozmak için dövizimi bozdum. Bu kur saldırısı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin devamıdır. Biz hem devletimizin, hem de Reisimizin yanındayız. Bizi tankla topla durduramadılar, parayla mı durduracaklarını zannediyorlar. Bunlar Osmanlı'nın evlatları olan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarını daha tanımamışlar. Bütün herkesi banka ve döviz bürolarına davet ediyoruz. Herkes elindeki dövizi bozsun ve Amerika'ya gerekli cevabı hep birlikte verelim" diye konuştu. DÖVİZ SATIŞI YOK
25 yıldır dövizcilik yapan Enver Güven (55), "Memleketimizi dövizle esir alamazlar. Allah'ın izniyle bize yapılan bu zulmün altında kalmayacağız. Vatandaş, çok tepkili elinde avucunda ne varsa gelip bozduruyor. Sabahtan beri döviz almaktan nefes alamıyoruz. O kadar çok döviz bozduk ki daha sayamadık. Vatanımız sağ olsun, dolar yerin dibine batsın" derken satış elamanı olan Ramazan Alakaç (36), "701 dolarım vardı. Devletimiz, milletimiz için bozdurmak gerekiyordu. Bende bozdurdum. Üzerime düşen görevimi yerine getirdim. Şu anda vatan millet meselesi yaşıyoruz onun için herkesi dövizlerini bozdurmaya davet ediyorum" dedi. DÖVİZİNİ YAKTI
100 Euro ve 1 doları yakarak tepkisini dile getiren iş adamı Nasır Fidan, "Kanla alınan bu vatanı, dolar ve Euro'yla almaya sizin gücünüz yetmez. Ülkemizi kafirlere yem etmeyeceğiz. Türkiye'de şu anda kardeşlik ruhu var. Dış güçler galip gelemeyecek. Vatanımızın ve devletimizin yanındayız. Kağıt parçasından ibaret dolarla bizi yıkamazlar. Devlet büyüklerimizin talimatlarını dinlemeliyiz. Gerekirse soğan ekmek yeriz, dolar ve ya Euro gibi kâğıt parçalarıyla bizi korkutamazlar. 300 yıl öncesine kadar Amerika denilen bir ülke yoktu. Bizim tarihimize atalarımıza baksınlar" diye konuştu.