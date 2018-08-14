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Amik Ovası’na can suyu verilmeye başlandı Amik Ovasının tamamını sulayacak olan bu proje ile Hatay Çiftçisi artık yılda 2’inci ve 3’üncü ürünü alabilecek