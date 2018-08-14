Amik Ovası’na can suyu verilmeye başlandı

Kahramanmaraş
Menzelet Barajından Hatay'ın Amik Ovası'na su verilmeye başlandı. 105 kilometreden gelen su, Hatay Amik Ovasına hayat verdi. Can suyu niteliğinde olan baraj suyu çiftçilerin yüzünü güldürdü. 5,5 kilometre uzunluğundaki tünel ile Kahramanmaraş'tan, Gaziantep
sınırını geçerek Hatay Amik Ovası'ndaki bereketli topraklara can veren Menzelet Barajı'nın proje maliyeti 3 katrilyon. Ovada doğup büyüyen ve her platformda kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğu ifade eden, Hatay Ak Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, seçimden hemen sonra partili milletvekilleri arkadaşlarını, İl başkanını, belediye başkanlarını ilçe başkanlarını ve çiftçi temsilcilerini de yanına alarak gittiği Kahramanmaraş Menzelet ve Kılavuzlu Barajlarında incelemelerde bulundu. Burada yaptığı konuşmada, "Ben Çamsarılı'yım. Çiftçi çocuğuyum. Bizim orada su için insanların kavga ettiğini ve birbirleriyle küstüklerini biliyorum. Bu konuları takip ediyoruz. Su akmayacak diyorlar. Arkadaşlar bu devletimizin projesi. Cumhurbaşkanımız bizzat talimat vererek yaptırdığı bir iş. Su ya akacak, ya akacak. Hiç endişe etmeyin. Projenin tamamlanması için devletimizin bütün imkanları seferber edilecek" dedi. OVAMIZA CAN VERDİ
Menzelet suyuyla pamuk tarlasını sulayan çiftçi Mustafa Muslu, ovalarına can geldiğini belirterek, "Son yıllarda suyumuz iyice azalmıştı. Menzelet'ten gelen su ile ovamıza can geldi. Artık ne ekersek ekelim gözümüz arkada kalmayacak. Suyumuz geldi milletimizin gözü arkasında değil. Çiftçimiz kazanırsa devletimiz kazanır" diye konuştu.