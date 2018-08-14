Başkan Sakarya: Darbe girişimi kadar alçakça

Türkiye
Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Başkanı Ömer Faruk Sakarya, ABD
'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırım ve döviz
deki manipülatif hareketlerin dünya ticaret kuralları içerisinde kabul edilemez olduğunu, bu durumun darbe girişimi kadar alçakça olduğunu söyledi. Hain darbe girişimi ve terör saldırıları dahil ülkemizi bölmeye, parçalamaya, güçsüz bırakmaya yönelik her türlü girişime karşı her zaman devletin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Sakarya, ABD'nin yaptırımını 'Kuralları olmayan ekonomik savaş ve ekonomik terör' olarak nitelendirdi. Sakarya, ABD'nin yaptırımının ekonomik savaşta gelinen son nokta olduğunu, Türkiye'nin ekonomik kıskaca alınarak güçsüz düşürülmek istendiğini belirtti Sakarya, "ABD kaynaklı, ancak, batılı ülkelerin de içinde olduğu ekonomik savaşın amacı sadece ABD'nin siyasi taleplerinin karşılanmaması değil, buna destek veren batılı sermayenin reel faiz artırımı ile kârlarını yükseltme istekleridir. Gece yarısı operasyonları, büyük miktarlarda döviz alımları, dövize spekülatif operasyonlar yaparak Türk Lirası'nın değerini düşürmek, Türkiye'yi dövizle dize getirmek istiyorlar" dedi.