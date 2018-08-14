Belediye okulların eksiklerini tamamlıyor

Mersin
'de
Erdemli Belediyesi 2018-2019 eğitim- öğretim yılı öncesi okullarda eksiklikleri olan boya, badana ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Okullara yönelik süren hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitim hizmetine sınırsız destek verdiklerinin altını çizerek, belediyeye müracaat eden hiçbir eğitim kurumunun geri çevrilmediğini, her türlü talebe cevap verdiklerini kaydetti. Son olarak Kargıpınarı Anaokuluna boya-badana hizmeti verildiği aktaran Tollu, eğitimin kaliteli olmasının kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu söyledi.