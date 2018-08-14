Gazişehir için çok kiymetli

Spor Toto
1. Lig'de Gazişehir Gaziantep
, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek lige üç puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak
zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, "Oyunun iki yönünü de oynamamız gerektiğini düşünüyordum. Sonuç itibarıyla deplasmanda üç puanla başlamak Gazişehir takımı için çok kıymetli ve önemli"
dedi. DAHA İYİ OLACAĞIZ
Koşukavak, "İlerleyen zamanda oyun planlarımızı biraz daha geliştirmemiz gereken durumlar var. Takımımız şu an itibarıyla oyun anlamında çok istediğim seviyede değil ama ilerleyen zamanda daha iyiye seviyeye gelebileceğimizi düşünüyorum. Başlangıç iyi, inşallah bizim adımıza sonu da iyi olur" şeklinde konuştu. ?KOŞUVAK: İSTANBUL MAÇINA ODAKLANDIK
Gazişehir
Gaziantep'in hedefi olan bir takım olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bu yüzden işimizi sıkı tutmalıyız. Bu hafta sonu evimizde İstanbulspor ile oynayacağız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Hazırlıklarımıza başladık. Taraftarımızın karşısına çıkacak olmamın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.