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Kamyonet kazada devrildi: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Kamyonet kazada devrildi: 2 yaralı
'in İslahiye ilçesinde üzüm yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Diril (42) idaresindeki 63 HA 195 plakalı üzüm yüklü kamyonet, İslahiye-Nurdağı karayolu Kozdere kavşağında devrildi. Kazada sürücü Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) yaralandı, yaklaşık 3 ton üzüm asfalta döküldü. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Trafiğe kapanan yol, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola dökülen üzümlerin temizlenmesiyle yeniden açıldı.
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Kamyonet kazada devrildi: 2 yaralı
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