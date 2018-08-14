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Kayıp kurbanlık keçileri zabıta ekipleri buldu

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Kayıp kurbanlık keçileri zabıta ekipleri buldu
'de Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere 'dan getirilip, sahibinin kentte kaybettiği 5 keçi, Büşükyehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesindeki başıboş keçi ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki hayvanları alarak Tarsus Hayvan Parkı'a teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen keçilerin kulak küpelerindeki numaralardan yola çıkan ekipler, hayvanların sahibinin Talha Erat olduğunu belirledi. Keçilerini almak için geldiği Hayvan Parkı'nda, zabıta ekiplerine teşekkür eden Erat, "Hayvanlarımı kurbanlık için Ağrı'dan aldım. Getirdiğim gece yorgunluktan uyuyakalmışım, o esnada hayvanları kaybettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının hayvanlarımı bulduğunu duydum. Allah onlara zeval vermesin" dedi.
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Kayıp kurbanlık keçileri zabıta ekipleri buldu
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