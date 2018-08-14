Küçük Azra’dan alkışlanacak hareket

Osmaniye
'nin
Kadirli ilçesinde yaşayan 12 yaşında ki Azra Çiftçioğlu
, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı. 2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım saçın olsun" projesine küçük Azra
'dan anlamlı destek geldi. Azra Çiftçioğlu, özenle uzattığı saçlarını kestirerek, kanser hastalarının tedavi sürecinde dökülen saçları için peruk yapılması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneğine bağışladı.