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’dan alkışlanacak hareket

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Küçük Azra’dan alkışlanacak hareket
'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 12 yaşında ki , Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan "Saçım Saçın Olsun" projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı. 2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım saçın olsun" projesine 'dan anlamlı destek geldi. Azra Çiftçioğlu, özenle uzattığı saçlarını kestirerek, kanser hastalarının tedavi sürecinde dökülen saçları için peruk yapılması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneğine bağışladı.
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Küçük Azra’dan alkışlanacak hareket
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