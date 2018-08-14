Melih ABİ: Sahilde şişeleri kıran magandalar yüzünden insanlar denize giremiyor

Sahillerdeki kirlilik ciddi boyutlara ulaştı. Magandalar içtikleri bira şişelerini sahillere attıkları yetmiyormuş gibi bir de parçalıyorlar. Sahiller cam kırıklarıyla dolu. İnsanların ayakları kesilip yaralanacak diye düşünen yok. Beyinsizler. Sizin yüzünden denize girenlerin ayakları kesiliyor. Sarhoş kafaların nelere mal olduklarını bilseler böyle yaparlar mı? Hadi içkini içiyorsun. Şişesini niye kırarsın… Sadist misin? İnsanların ayaklarının kesilmesi zevk mi veriyor? Kirlilik bir yandan, cam kırıkları diğer yandan. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Denize girip biraz serinlemek istiyorlar. Burunlarından geliyor. Yazıktır, günahtır. Yapmayın bunu… YUMURTALIK'TA DA DURUM FARKLI DEĞİL
Bu
kirlilikte Yumurtalık
'tan. Denize girmek isteyen insanlar çöpleri tepeleyip geçiyor. Atana ne demeli? Yiyorsunuz, içiyorsunuz giderken poşete koyup götürün bari. Kirlettiler orayı… Belediye niye temizletmez? Sahilleri temiz tutalım. İnsanları böylesine pis bir ortamda denize girmeye zorlamayın. Çalışın kardeşim çalışın. İşinizi yapın, insanlar da sizi takdir etsin. Yoksa böyle fotoğrafını çekip bana gönderirler.