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Palut: Sonuçtan ders çıkartacağız

ü , başkentte istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, “Çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Palut: Sonuçtan ders çıkartacağız
1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 'ne konuk olan 'u 1-0'lik skorun üçüntüsünü yaşıyor. lige iyi başlamak istediklerini ancak tecrübeli ve kaliteli rakipleri karşısında bunu başaramadıklarını dile getirdi. Palut, karşılaşmanın dengeli başladığını ve yedikleri gole kadar pozisyon vermediklerini ifade etti. PALUT, "Gereksiz bir penaltıyla geriye düştük. Bunun dışında ilk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıyla oyuna ağırlığını koyan, pozisyonlar bulan bir Hatayspor vardı. Maalesef gol atamadık. Takımımın mücadelesinden memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu mağlubiyet de bize ders olacak. Zemin iki takım için de futbol oynamaya elverişli değildi. Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi" dedi.
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Palut: Sonuçtan ders çıkartacağız
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