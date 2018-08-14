Palut: Sonuçtan ders çıkartacağız

Spor Toto
1. Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği
'ne konuk olan Hatayspor
'u 1-0'lik skorun üçüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör İlhan Palut
lige iyi başlamak istediklerini ancak tecrübeli ve kaliteli rakipleri karşısında bunu başaramadıklarını dile getirdi. Palut, karşılaşmanın dengeli başladığını ve yedikleri gole kadar pozisyon vermediklerini ifade etti. PALUT, "Gereksiz bir penaltıyla geriye düştük. Bunun dışında ilk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıyla oyuna ağırlığını koyan, pozisyonlar bulan bir Hatayspor vardı. Maalesef gol atamadık. Takımımın mücadelesinden memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu mağlubiyet de bize ders olacak. Zemin iki takım için de futbol oynamaya elverişli değildi. Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi"
dedi.