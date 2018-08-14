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Tahmazoğlu’ndan spor için bisiklet turu

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Tahmazoğlu’ndan spor için bisiklet turu
'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporu teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Belediyenin spor faaliyetleri çerçevesinde Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Marif Kavşagı, Yeşil Su, Gaziantep Lisesi, Binevler Postanesi, Harikalar Diyarı Masal Parkı'ndan Tramvay hattı boyunca devam edip tekrar Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla ve bisikletçilerle yaptığı bisiklet turunun ardından, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan sporcularla Şahinbey Anıtı'na kadar pedal çevirdi.
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Tahmazoğlu’ndan spor için bisiklet turu
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