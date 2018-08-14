Tek tırnaklı etleri yasal mühürle pazarlamışlar

Adana
'da tek tırnaklı hayvan etlerinin piyasayı sürüldüğü ihbarları üzerine başlatılan soruşturmalarda ele geçirilen 10(tek tırnaklı) kaçak hayvan etleriyle ilgili 9'u tutuklu, 19 şüpheli hakkında " Suç örgütü kurma, yönetme, üyelik, yardım ve bozulmuş gıda ticareti" suçlarından 1 ile 11 yıl arasında değişen hapis istemleri ile dava açıldı. Dokuz liraya mal ettikleri at, eşek etlerinin mühürlendikten sonra kasap, lokanta, kavurma, sucuk fabrikaları, yemek şirketlerine 21 ile 27 lira arasında sattıkları, bu işi de suç örgütünün hiyerarşik yapısı içinde gerçekleştirdikleri belirtildi. TONLARCA AT, EŞEK ETİ
Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün kaçak, at, eşek ve katır kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana polisi, Yeşiloba ve Seyhan Mahallesi'ndeki 2 ayrı depoda 10 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirdi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
aralarında bu işler için suç örgütü kurarak yönettikleri ileri sürülen Çetin K. ile Nurettin S.'nin bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, suç örgütü üyelerinin Et Balık Kurumu ve Adana Büyükşehir İbareli mühürleri vurduktan sonra piyasaya sürdükleri etlerden haksız kazanç elde ettikleri, vatandaşların sağlığını düşünmediklerine vurgu yapıldı. Sanıklardan Volkan E.'nin büyükşehir çalışanı olduğu, depoda ele geçirilen Adana Büyükşehir Belediyesi kaşesinin, muhtemelen bu kişi aracılığıyla kullanıldığı, Et Balık Kurumu ibareli mühürlerin de, o kurumda çalışan İbrahim Y. tarafından temin edilerek et satışlarında kullanıldığı belirtildi. SAVCI: ACIMASIZCA DAVRANDILAR
Savcı, her 3 günde bir ortalama 20 tek tırnaklı hayvandan yaklaşık 200-300 kilogram civarında et temin eden örgütün gelirinin yüksekliğine dikkat çekerek şu görüşlere yer verdi. "Bahse konu örgütün etleri yiyen vatandaşları düşünmedikleri, bu da şüphelilerin haksız kazanç elde etmek için acımasızca davrandıklarını göstergesi olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşın sağlığı ile oynayan sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.