TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı tamamlandı

Hatay
'ın
ilçesi Arsuz'da gerçekleştirilen TFF
Plaj Futbol Turnuvası'nın Arsuz etabı tamamlandı. Arsuz Belediyesi
ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile düzenlenen Plaj Futbolu
Turnuvası'nın Arsuz etabı Karaağaç Plajı futbol sahasında oynandı. Arsuz Belediye Spor
, Biçer Beton
, Arsuz Umut Spor
ve İskenderun Hakemleri
takımlarının katıldığı turnuvadaki maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Final
karşılaşmasında Arsuz Umut Spor'u 8-5 yenen Arsuz Belediyesi şampiyon oldu. 3. ve 4'üncülük karşılaşmasında ise Biçer Beton, İskenderun Hakemleri'ni 14-2 yenerek üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Nazım Culha ve protokol üyeleri verdi. TFF Plaj Futbolu Arsuz etabında şampiyon olan Arsuz Belediye Spor, Hatay ilini Türkiye şampiyonasında temsil edecek.