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Plaj Arsuz etabı tamamlandı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı tamamlandı
'ın ilçesi Arsuz'da gerçekleştirilen Plaj Futbol Turnuvası'nın Arsuz etabı tamamlandı. ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile düzenlenen Plaj Turnuvası'nın Arsuz etabı Karaağaç Plajı futbol sahasında oynandı. , , ve takımlarının katıldığı turnuvadaki maçlar oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Final karşılaşmasında Arsuz Umut Spor'u 8-5 yenen Arsuz Belediyesi şampiyon oldu. 3. ve 4'üncülük karşılaşmasında ise Biçer Beton, İskenderun Hakemleri'ni 14-2 yenerek üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı Nazım Culha ve protokol üyeleri verdi. TFF Plaj Futbolu Arsuz etabında şampiyon olan Arsuz Belediye Spor, Hatay ilini Türkiye şampiyonasında temsil edecek.
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TFF Plaj Futbolu Arsuz etabı tamamlandı
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