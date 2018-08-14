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Toros Kaplanı Ümraniye’yi düşünüyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Toros Kaplanı Ümraniye’yi düşünüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıkların sürdürüyor. Teknik direktör yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Arslan, Ümraniye maçının önemine değindi. TEKNIK adam Arslan, ligin henüz başında olduklarını belirterek, "Uzun bir maratonda koşuyoruz. Şimdiki rakibimiz Ümraniye. Genç ve koşan bir ekip. Bu yüzden dikkatli hareket etmek zorundayız. Deplasmandan mutlu bir şekilde dönmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önemli bir eksiğimiz yok" şeklinde konuştu.
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Toros Kaplanı Ümraniye’yi düşünüyor
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