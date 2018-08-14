Toros Kaplanı Ümraniye’yi düşünüyor

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Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor
, Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıkların sürdürüyor. Teknik direktör Cihat Arslan
yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, bir saat 15 dakika sürdü. Oyuncuları ile bir toplantı yapan Arslan, Ümraniye maçının önemine değindi. TEKNIK
adam Arslan, ligin henüz başında olduklarını belirterek, "Uzun bir maratonda koşuyoruz. Şimdiki rakibimiz Ümraniye. Genç ve koşan bir ekip. Bu yüzden dikkatli hareket etmek zorundayız. Deplasmandan mutlu bir şekilde dönmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önemli bir eksiğimiz yok"
şeklinde konuştu.