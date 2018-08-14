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Tutuklama ve ev hapsi

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Tutuklama ve ev hapsi
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve 'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine şahısları 5 ay önce teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan operasyonda Adana'da 1'i kadın 19, Kadirli de ise 9 kişi olmak üzere 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan çete lideri beden eğitim öğretmeni Mahmut D. ile kayınbiraderi Tahir D. ve diğer çete üyelerinden Furkan S. ile Zeki K., Ramazan S. ve Erhan A. tutuklanırken, çete liderinin eşi Buket D. ile birlikte 6 kişi ev hapsi aldı, diğer 16 zanlı da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
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Tutuklama ve ev hapsi
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