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Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı
'te bisikletin arkasındaki demirler bacak arasına saplanan çocuk, önce itfaiye ekiplerinin yardımı, ardından hastanedeki operasyonla kurtarıldı. Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Berat K.'nin bacak arasına henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletin arkasında bulunan sepetin demiri saplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı
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