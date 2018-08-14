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Yakılan anızın külü ve dumanı rahatsız ediyor Kent sakinleri, “Külden dumandan nefes alamıyoruz. Buna bir önlem alın” dedi

Giriş Tarihi: 14.8.2018