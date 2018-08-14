Yakılan anızın külü ve dumanı rahatsız ediyor

Adana
'da, mısır hasadına başlanmasıyla birlikte tüm uyarılara ve cezai yaptırımlara rağmen yakılan anızların neden olduğu duman ve küller, kenti yaşanmaz hale getirdi. Bazı çiftçiler, mısır sapı ve anızları özel makinelerle samana dönüştürerek, katma değer sağladıklarını söylerken, yakılan anızların külleri ve dumanları yüzünden sıkıntı yaşayan kent sakinleri de cezaların ağırlaştırılmasını istedi. NEFES ALAMIYORUZ
Mısır hasadının ardından tarlalarını yeni ürüne daha hızlı hazırlamak isteyen çiftçilerin yaktığı anızlar nedeniyle kenti yoğun duman ve kül sardı. Anız külleri ve dumanları nedeniyle sıkıntı yaşayan kent sakinleri ise evlerini her gün temizlemek zorunda kaldıklarını ve rahat nefes alamadıklarını söyledi. Kent sakinlerinden Aysel Yetiş (47), duman nedeniyle rahat nefes alamadıklarını ve küller yüzünden her gün temizlik yaptıklarını belirtti. SAMANA DÖNÜŞTÜRÜN
Yetiş, "Çamaşırları içeri sermek zorunda kalıyorum ama renklileri mecbur dışarı seriyorum. Her gün siliyoruz, süpürüyoruz, iş bitmiyor. Temmuz- ağustos aylarında yoğun duman ve küller geliyor. Eylüle kadar devam ediyor. Kapıpencere açamıyoruz" diye konuştu. Çiftçi Necdet Bulut (54) ise anız yakmak yerine hasadın ardından kalan mısır saplarını samana dönüştürerek, gelir sağlanabileceğini belirtti.