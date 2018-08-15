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Basketbol’da dönemi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Adana Basketbol’da Olcay Orak dönemi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, başantrenörlük görevine 'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli başantrenör Olcay Orak'ın 2018-2019 sezonunda Adana Basketbol'un başarısı için mücadele edeceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Olcay Orak da Adana Basketbol Kulübünün, kente hayırlı olması temennisinde bulunarak, Adana'nın sporu ve basketbolu seven destekleyen bir şehir olduğunu aktardı. Ellerinden gelenin en iyisi yaparak çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Olcay Orak, bu süreçte Adanalıların da büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Adana Basketbolu Kulübü Asbaşkanı İbrahim Avcı da Olcay Orak ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti.
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Adana Basketbol’da Olcay Orak dönemi
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