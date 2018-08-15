Adana Basketbol’da Olcay Orak dönemi

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adana
Basketbol, başantrenörlük görevine Olcay Orak
'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli başantrenör Olcay Orak'ın 2018-2019 sezonunda Adana Basketbol'un başarısı için mücadele edeceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Olcay Orak da Adana Basketbol Kulübünün, kente hayırlı olması temennisinde bulunarak, Adana'nın sporu ve basketbolu seven destekleyen bir şehir olduğunu aktardı. Ellerinden gelenin en iyisi yaparak çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Olcay Orak, bu süreçte Adanalıların da büyük desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Adana Basketbolu Kulübü Asbaşkanı İbrahim Avcı da Olcay Orak ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti.