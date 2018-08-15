Adanalı çocuklar kulaç atmayı öğrendi

Adana
'da
yüzme sporunun gelişmesi ve boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla yaz okulları kapsamında her yıl ücretsiz yüzme eğitimi hizmeti sunan Adana Büyükşehir Belediyesi
, ilk dönem mezunlarını verdi. Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde yarı olimpik modern havuzda temel yüzme tekniklerini öğrenen 7-15 arasındaki bin 84 kursiyer, düzenlenen törende sertifika ve madalyalarını aldılar. Merkez
Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki yarı olimpik kapalı havuzu modernize edip, dört mevsim Adanalıların hizmetine sunan Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yaz tatilinde de ücretsiz