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lı çocuklar kulaç atmayı öğrendi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Adanalı çocuklar kulaç atmayı öğrendi
'da yüzme sporunun gelişmesi ve boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla yaz okulları kapsamında her yıl ücretsiz yüzme eğitimi hizmeti sunan , ilk dönem mezunlarını verdi. Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde yarı olimpik modern havuzda temel yüzme tekniklerini öğrenen 7-15 arasındaki bin 84 kursiyer, düzenlenen törende sertifika ve madalyalarını aldılar. Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki yarı olimpik kapalı havuzu modernize edip, dört mevsim Adanalıların hizmetine sunan Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yaz tatilinde de ücretsiz
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Adanalı çocuklar kulaç atmayı öğrendi
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