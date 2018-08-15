Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında ‘Hunter’ ödül aldı

Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK
) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 'Hunter' isimli elektrikli araç, özel jüri ödülünün yanı sıra tanıtım ve yaygınlaştırma ödülüne layık görüldü. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen yarışlarda, elektromobil ve hidromobil kategorilerinde final yarışı İzmit Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı. Elektromobil kategorisinin birincisi İstanbul Aydın Üniversitesi
olurken, hidromobil kategorisinin kazananı ise otonom kategorisinde de birincilik elde eden Yıldız Teknik Üniversitesi
oldu. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, öğrencilerini kutladı.