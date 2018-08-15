Araç ile motosiklet çarpıştı:1 ölü 1 yaralı

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Erdemli ilçesinde Alpaslan Türkeş Bulvarı D-400 Karayolu
Orman İşletme Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı. Yaralı Erdemli Devlet Hastanesinde
tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, kaza D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü önünde tek yönlü meydana geldi. Sefa K. yönetimindeki 06 DZ 0775 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Hanifi Yapar yönetimindeki 33 VAC 61 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü de yaralı olarak Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.