Bakıma muhtaç hastalar artık onlara emanet

Adana
Valiliği koordinasyonunda hazırlanan "Evde Sağlık Elinize Sağlık" projesi kapsamında 42 kursiyere sertifikaları verildi. Adana bölgesinde yaşayan bakıma muhtaç hastalara, evde sağlık hizmeti verilmesi için Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen Adana Valiliği koordinasyonunda Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Evde Sağlık Elinizde Sağlık' Projesi hazırlandı. KATILIM YÜKSEK OLDU
Proje kapsamında Evde Sağlık hizmeti vermek için eğitim alan 42 kursiyere, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezinde sertifika töreni düzenlendi. Ağır hastaların ve bakıma muhtaç yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı projede yer alan 42 kursiyerlere sertifikalarını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer'in taktim etti. ÖZ BAKIMA ELEMAN YETİŞTİRECEĞİZ
Vali Demirtaş, 'Evde Sağlık Elinize Sağlık' projesinin meyve vermeye başladığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte diğer projelerimizin de meyvelerini toplayacak, Güney Adana bölgesinde yaşanan değişime, dönüşüme ve gelişime hep birlikte şahit olacağız. Projeyle başta Güney Adana bölgemiz olmak üzere ilimizde yaşayan yaşlı, hasta kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetini karşılayacak nitelikte hasta ve yaşlı öz bakımına destek elemanı yetiştirmeye devam edeceğiz'' dedi.