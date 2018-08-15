Destansı mücadele müzede hayat buldu

Kurtuluş Savaşı
'nda Anteplilerin kahramanca yürüttüğü destansı mücadelenin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şahinbey Belediyesince
restore edilerek 8 ay önce açılan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi
, kent tarihine ışık tutuyor. Merkez Şahinbey ilçesi Şehitler Caddesi'nde bulunan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde, Anteplilerin, İngiliz ve Fransız işgaline karşı kahramanca yürüttüğü ttüğü ve "Gazi" unvanını kazandığı destansı savunma anlatılıyor. Giriş katta yer alan 12 tarihi odada Antep savunmasının belgelerle kronolojik olarak aktarıldığı müzenin altındaki bin 100 metrekarelik mağarada da savaş sahneleri hareketli heykellerle canlandırılıyor. Ses efektleri eşliğinden projeksiyon gösterisinin yapıldığı müzede, İngiliz ve Fransızlara ait silah parçaları ile şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya sergileniyor. 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurmasının da canlandırıldığı müzede, mağaranın Kurtuluş Savaşı'nın ardından sabunhane ve depo gibi gündelik yaşam alanı olarak kullanılmasına da yer veriliyor.