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Döviz oyununu halkımızla bozacağız

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Döviz oyununu halkımızla bozacağız
AK Parti milletvekili Ahmet Zenbilci, SABAH'ı ziyaret ederek Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar'a gündem hakkında düşüncelerini anlattı. 'nin ciddi bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunun dikkatini çeken Zenbilci, "Birlik olacağız, beraber olacağız ve bu döviz oyununun üstesinden geleceğiz" dedi. Seçimden sonra hemen hemen bütün ilçeleri dolaşarak kendilerini vekil seçen seçmenleri ziyaret eden Zenbilci, "12 günden beri ilçelerimizi dolaşarak seçmenimizin hatırını sorduk. Onlardan isteklerini düşüncelerini öğrendik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Bizim anlayışımızda seçim bitti oyumuzu aldık, milletvekili seçildik diyerek vatandaştan uzaklaşmak yok. Her zaman halkımızın yanındayız. Önümüzde yerel seçim var. Adana'dan 5 milletvekilimizle birlikte kenetlenip çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
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Döviz oyununu halkımızla bozacağız
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