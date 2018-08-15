Final Üniversitesi donanımlı hukukçular yetiştirecek

Uluslararası
Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2018-2019 Eğitim Yılı'nda eğitim vermeye başlıyor. KKTC
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve TC Yükseköğretim Kurulu (YÖK
) tarafından onaylanan Hukuk Fakültesi, alanında uzman eğitim kadrosu ve fiziki altyapısıyla yeni eğitim yılına tam donanımlı başlayacak. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu
, eğitim faaliyetlerine kolay yoldan diploma kazandırmak anlayışıyla başlamadıklarını, alanında donanımlı hukukçular yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nin hedeflerini anlattı, hukuk dalında eğitim görecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Caniklioğlu, hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrencilerin daha şimdiden hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin yargı çarkını işletmeye talip olduğunu vurgulayarak, yaşamın her alanında hukukun üstünlüğü ilkesinin bekçisi olmaya talip olan bireylerin hukuk eğitimi almak için başvuracağı adresin de son derece önemli olduğunu kaydetti.