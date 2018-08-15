Herşey Türkiye için

ABD
ile yaşanan gerilim ve sonrasında dolar kurundaki yükselişe tepkiler çığ gibi büyüyor. Sokaktaki vatandaştan esnafına, işadamından sivil toplum
örgütlerine her kesim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısına destek vermeye devam ediyor. 'Başka Türkiye
yok' sloganıyla hareket eden milyonlar Adana, Gaziantep
, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş
, Osmaniye
ve Niğde
de Türk Lirası'na sahip çıkıp, birlik ve beraberlik çağrını yineledi. ÜNVERDİ: BÜYÜK BİR ÜLKELİYİZ
Gaziantep Sanayi Odası
(GSO) Başkanı Adnan Ünverdi Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, kendi kaderini çizecek güce sahip olduğunu söyledi. ABD'nin sadece Türkiye değil Çin, Rusya, İran ve bazı AB ülkeleri üzerinde de etki kurmaya çalıştığını belirten Ünverdi, "Ülke olarak geçmişte de çok büyük badireler atlattık. Terörle, darbeyle ve türlü oyunlarla başaramadıklarını şimdi ekonomi üzerinden yapmak istiyorlar" dedi. Ünverdi, "Biz köklü bir ülkeyiz, bugüne kadar kimseye boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu ekonomi meselesi olmaktan çok milli mesele haline gelmiştir. Bir ve beraber olmalıyız. Bu ülke hepimizin ve omuz omuza verirsek bunun da üstesinden geliriz" şeklinde konuştu. YILDIRIM: TEDBİRLER RAHATLATACAK
Gaziantep
Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Reel sektör olarak atılacak tüm adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzun altını çizmek isteriz. Biliyoruz ki çözümün temeli birlik ve beraberliğimizde yatıyor. Bu noktada alınan ekonomik tedbirlerin de piyasaları rahatlatacağı aşikardır" dedi. Yıldırım, Türk lirasının açık saldırı altında olduğunun altını çizdi. Türk lirasında yaşanan sert değer kaybının temelinde, ABD ile siyasi ve ticari anlamda yaşanan problemler olduğunu belirten Yıldırım, ABD'nin almış olduğu yaptırım kararının söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırı olduğuna dikkati çekti. GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ise "Devletimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. ÇINAR: RAHATSIZ OLDULAR
Dış
kaynaklardan dolayı artan kur artışı, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar da, "Türkiye'nin son 16 yılda göstermiş olduğu ekonomik ve siyasi gelişimin ABD ve AB ülkelerini rahatsız etmesi ile tekrar pranga altına alınmak istenmesi yönünde özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yürüttükleri soğuk savaşın yeni bir modeli ile karşı karşıyayız. Buna karşı her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi korumalıyız" dedi. KIZILTAN: DÜNYA ABD'DEN İBARET DEĞİL
Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidi kabul edilemez çıkış olduğunu dile getirerek, "Dünyanın ABD'den ibaret değildir, bu çıkış akıl dışıdır" dedi. Kızıltan, Türk iş dünyası olarak her zaman ülkenin haklı davasının destekçisi olduklarını belirterek, "ABD'nin ekonomik yaptırım tehdidi kabul edilemez bir çıkıştır. Dünya ABD'den ibaret değil ama diplomasi ile akılcı hareket etmeliyiz" diye konuştu.