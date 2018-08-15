Kutlu: Zor maç olacak

Spor
Toto 1.Lig'in ikinci haftasında Denizlispor maçıyla taraftarının karşısına yeni kadrosuyla ilk kez çıkacak olan Adana Demirspor
büyük bir heyecan yaşıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Pazar günü saat 19.15'de başlayacak olan zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli ekipte moraller yerinde. TEKNIK
direktör Hakan Kutlu
, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "Şu anda tek düşüncemiz Denizlispor ile oynayacağımız maç. Rakibimiz ilk hafta mağlup oldu. Bu yüzden burada baskılı bir futbol ortaya koyacak. Zor bir 90 dakika olacak. Bizde taraftarımızın desteğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz"
şeklinde konuştu.