Mersinli gazi ve şehit asker ailelerine yardım

BUGÜN NELER OLDU

Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği'nin bir süredir sıkıntısını yaşadığı kira sorunu çözüldü. Dernek Başkanı Suna Ünlüselek, "Bir hayırseverin bize yardım eli uzatması onur verici. Şehit yakını ve gazilere sahip çıkmak her vatandaşın görevi. Ancak Mersin'de son dönemde yerel yönetimlerden yeterli ilgiyi görememek bizi üzdü" dedi. Mersin'de 23 yıldan beri şehit ve gazi yakınlarına hizmet verdiklerini ifade eden Ünlüselek şunları söyledi: "Sıkıntılı süreçte sesimizi Adana Yumurtalık Yeşilköy'den bir Alevi kanaat önderi duydu ve bize derman oldu. Hayırsever Mehmet Güven'e teşekkür ederim. Kiralarımız ödendi."