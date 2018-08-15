‘Tarihe geçeceğiz’

Türkiye
Volo Şampiyonası'nda ilk kez yer alan ve karışık çiftlerin yarıştığı Miks-Role kategorisinde birinciliği elde eden bocce sporcuları Mehmet Can
Yakın ve Ayşenur Çelik
, Çin
'de düzenlenecek Volo GençlerÜmitler Dünya Şampiyonası
'na katılarak, şampiyonluğu hedefliyor. Temmuz'da Ankara
'da gerçekleştirilen Türkiye Volo Şampiyonası'nda, bu yıl ilk kez yer alan ve Miks-Role kategorisinde, 59 koşuda 42 vuruş yaparak Türkiye rekorunu elde eden Mehmet Can ve Ayşenur, ekim ayında Çin'in Jiaxing kentinde düzenlenecek olan 4. Volo Gençler-Ümitler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Çalışmalarına Mersin
'de devam eden Toroslar Belediyespor Bocce Takımı'nın milli sporcuları, Miks-Role kategorisinin dahil edilmesiyle bu yıl bir ilkin yaşanacağı şampiyonaya katılmayı ve altın madalya alarak bocce tarihine adlarını yazdırmayı amaçlıyor. 20 yaşındaki Mehmet Can Yakın, Ayşenur Çelik ile Volo Gençler-Ümitler Dünya Şampiyonası'na katılıp, aynı başarıyı tekrarlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı. BU İLKİ BİZ BAŞARMALIYIZ
Ayşenur
Çelik de Mehmet Can ile uyumlu bir ikili olduklarını ve bu uyumun karşılığını elde ettikleri başarılarla gördüklerini söyledi. Volo GençlerÜmitler Dünya Şampiyonası için sıkı şekilde hazırlandıklarının altını çizen Çelik, "Orada Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz. Ülkemizi temsilen birçok organizasyonda mücadele ettim. İlk olacağı için biraz daha heyecanlıyım" dedi. Bocce Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay ise sporcularının Çin'den madalyayla döneceğine inandığını söyledi.