Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği’nde final

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından, 6 yıl aradan sonra bu yıl 25'incisi düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri, yoğun katılım eşliğinde ve coşkuyla tamamlandı. Muhteşem final Türkçe popun sevilen ismi Atiye konseriyle taçlandırıldı. Yaklaşık 20 dalda düzenlenen yarışmalara yüzlerce çocuk katıldı. Birbirinden eğlenceli ve öğretici yarışmalarda çocuklar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şenlikler boyunca devam eden yarışmalarda renkli görüntüler kaydedildi. Bir yandan yarışmalar devam ederken diğer yandan animasyon ekipleri de balon şov yaparak çocukları eğlendirdi. Ayrıca Belediye tarafından ücretsiz olarak kurulan şişme oyun alanları ve 12D sinema şenlik boyunca hizmet verdi. Şenlikler Atiye konseri ile taçlandı.