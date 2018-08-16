Adanalı galericiler yetki belgesi aldı

Adana
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galericiler yeterlilik belgesi almaya başladı. Yeni yasayla birlikte satış yapacakların esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olması gerekecek. En az lise mezuniyetinin arandığı konuda, ikinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Satışa sunulmak üzere işletmeye teslim edilen ikinci el araçlar için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci taşıtın özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlar için ekspertiz raporu zorunlu olmayacak. Satış yerleri çevreye ve trafiğe yük getirmeyen, ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı yeterli olan ve uygun ulaşım imkânı bulunan alanlarda kurulacağını söyleyen Adana Motorlu Araçlar ve Satıcılar Derneği (MAS-DER) Başkanı İbrahim Öcal, "Ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması gerekecek. Ziyaretçilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde ücretsiz otopark alanına sahip olması şartı olacak" dedi.