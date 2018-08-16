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Camiye giden çocuklara ödülleri törenle dağıtıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Camiye giden çocuklara ödülleri törenle dağıtıldı
Çukurova Uluyol Caminde 40 gün 5 vakit aralıksız namaza gelen 48 Yaz Kuran Kursu öğrencisine hayırseverlerin destekleriyle çeyrek altın, tablet bilgisayar ve çeşitli hediyelerin dağıtım töreni düzenlendi. Projeye ilgi çok olunca yeni ödül programlarının başlatılacağı belirtildi. Camide düzenlenen törende hediyelerini alan çocukların yaşadığı mutluluk ve heyecan görülmeye değerdi. 40. gününü dolduran 48 çocuk namazın ardından bisikletlerine kavuşurken çapında örnek bir projeye imza attıklarını belirten Uluyol Camisi İmam Hatibi Adil Satan, "Çocukları camiye alıştırmak, cemaat ile bağlarını güçlendirmek ve namaza alıştırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Böyle bir proje fikri doğdu. Çocuklarımızın camiye gelmesi onlardan çok bizleri sevindirdi" dedi.
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Camiye giden çocuklara ödülleri törenle dağıtıldı
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