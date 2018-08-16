Çukurova’da pamuk hasadı başladı

Adana
'da pamuk hasadı başladı. Ekim alanının geçen yıla oranla yüzde 36 oranında artan üründen bu yıl 250 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Yüzde 36'lık artışla Adana genelinde 455 bin dönüme yakın pamuk ekimi yapıldı. Verimde ve pamuk fiyatlarında artış bekliyoruz" dedi. Çukurova
'da, verilen devlet desteğiyle ekim alanı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 36 artan pamuğun hasadına başlandı. Adana'da 455 bin dönüme yükselen pamuk ekim alanlarının artması beyaz altına olan rağbeti de arttırdı. Pamuk, Adana'da yeniden değer görmeye başladı.