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Destek çığ gibi büyüyor

Amerika’nın kur saldırısına karşı genç yaşlı tek vücut oldu. Vatandaşlar e olan yatırımlarını TL’ye çevirmeye devam ediyor

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Destek çığ gibi büyüyor
Amerika'nın kur saldırısına karşı 'ın isteği üzerine vatandaşlar altın ve ini bozdurarak ülkesine yardım etmeye devam ediyor. 2 bin dolar birikimini bozdurduğunu söyleyen Adanalı Fatma Yurduseven, "Tek bildiğim, Erdoğan tökezlerse düşer. Canımız, kanımız ve malımız bu devlete, başkomutanımıza ve davasına feda olsun" dedi.

"BAŞKANIMIZI YALNIZ BIRAKMAYIZ"
Başkan Erdoğan'ın, "Biz savaşa hazırız" dediği andan itibaren emrine amade bir şekilde taarruzda beklediklerini söyleyen Yurdaer şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızı şimdiye kadar ne gezi olaylarında ne 17-25 Aralık kumpasında nede kanlı darbe girişiminde yalnız bırakmadık. Şimdi de bırakmayız." diye konuştu. Ekonomist olmadığını ancak yapılan oyunun farkında olduklarını belirten Yurduseven sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin ayaklarına bağlı olan 100 yıllık prangaları söküp suratlarına çarpmamıza ramak kaldığı için saldırıyorlar. Onun için son kozlarını ekonomi üzerinden yaptılar. Bu ekonomik darbe girişimde de başarısız olacaklar. İnşallah, kazanan Türkiye olacak" Liseyi dışarıdan okuyan ve bir tespit dükkanında çalışarak ailesinin geçimine yardımcı olan (20), "Alın terimle biriktirdiğim harçlıklarımı dolara çevirmiştim. 100 dolarım vardı. Yatırımımı Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bozdurdum. Halkımızı, 3'e 5'e bakmayarak elinde ne varsa bozdurup ülkemize milletimize katkı yapmaya davet ediyorum" dedi.

HARÇLIĞINI BOZDURDU
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Can Okan Gül, "Yazın çalışarak biriktirdiğim harçlıklarımı dolara çevirmiştim. 100 dolarımı Başkomutanız Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine bozduruyorum" diye konuştu.
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Destek çığ gibi büyüyor
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